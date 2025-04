Nintendo pode aumentar os preços por causa dos exclusivos, afirma ex-chefe da PlayStation Ex-executivo da concorrente defendeu a empresa O post Nintendo pode aumentar os preços por causa dos exclusivos, afirma ex-chefe da... O Vício|Do R7 13/04/2025 - 17h45 (Atualizado em 13/04/2025 - 17h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Nintendo tem enfrentado críticas quanto ao aumento de preços do Switch 2 e de seus jogos de primeira linha, mas o ex-chefe da PlayStation, Shawn Layden, acredita que a empresa pode se dar ao luxo de aplicar essas mudanças. Em entrevista ao PlayerDriven, Layden comentou sobre as diferenças de preço entre o Switch e o Switch 2, tanto para os consoles quanto para os jogos. Ele mencionou o preço de US$ 80 do título de lançamento Mario Kart World.

Para saber mais sobre as implicações desse aumento de preços e a visão de Layden, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Loja de Itens do Fortnite recebe recurso inédito para facilitar compras

Versões de Zelda para Nintendo Switch 2 terão melhorias gráficas e bônus diários com reparo de armas

Death Stranding 2 permitirá pular lutas contra chefes