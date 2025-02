Nintendo renova marca registrada de The Legend of Zelda De acordo com um novo rumor, o Nintendo Switch 2 ganhará dois jogos da franquia The Legend of Zelda. O post Nintendo renova marca registrada... O Vício|Do R7 18/02/2025 - 09h26 (Atualizado em 18/02/2025 - 09h26 ) twitter

Link e Zelda

No dia 18 de fevereiro, foi revelado que a Nintendo atualizou a versão internacional do logotipo e marca registrada de "The Legend of Zelda". Por enquanto, há apenas rumores de que teremos novos lançamentos da série em breve, contando com remasterizações de jogos clássicos da franquia. Você pode conferir a logomarca renovada abaixo:

Para mais detalhes sobre essa novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

