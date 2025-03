Nintendo sugere versões aprimoradas dos jogos de Switch 1 para o Switch 2 Além do lançamento de jogos exclusivos para o console! O post Nintendo sugere versões aprimoradas dos jogos de Switch 1 para o Switch... O Vício|Do R7 28/03/2025 - 08h25 (Atualizado em 28/03/2025 - 08h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nintendo Switch 2

Com a promessa de novas informações oficiais em breve, Nintendo sugere que Switch 2 deve contar com versões aprimoradas dos jogos do Switch 1.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Nintendo Switch 2 terá botão secreto “C”

Diretor de Uncharted: Lost Legacy trabalha em novo jogo na Naughty Dog, diz rumor

Neil Druckmann superou 200 horas em Balatro