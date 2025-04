Nintendo Switch 2 | Comercial do Japão destaca funcionalidades e design do console Console tem lançamento global agendado para o dia 5 de junho O post Nintendo Switch 2 | Comercial do Japão destaca funcionalidades... O Vício|Do R7 18/04/2025 - 12h25 (Atualizado em 18/04/2025 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nintendo Switch 2

A Nintendo divulgou há pouco um comercial do Nintendo Switch 2 no Japão, destacando as funcionalidades do novo console.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Com data para pré-venda, Nintendo Switch 2 não terá aumento de preço nos EUA

Metal Eden tem data de estreia adiada em 2025

Clair Obscur: Expedition 33 | História da RPG é destaque em novo trailer