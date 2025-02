Nintendo Switch 2 | Imagens podem ter revelado próximo jogo da franquia Mario Kart Jogo pode ser o primeiro grande lançamento do novo console O post Nintendo Switch 2 | Imagens podem ter revelado próximo jogo da franquia... O Vício|Do R7 16/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 16/01/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Nintendo acaba de revelar oficialmente seu novo console, Nintendo Switch 2, e o trailer de apresentação pode ter mostrado as primeiras imagens do novo jogo da franquia Mario Kart.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre as novidades do Nintendo Switch 2 e o próximo jogo da franquia Mario Kart, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Nintendo Switch 2 confirma retrocompatibilidade

Nintendo Switch 2 é anunciado oficialmente

Nintendo anuncia nova Nintendo Direct dedicada ao Nintendo Switch 2