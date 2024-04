Nintendo Switch 2 pode chegar antes do esperado, diz site parceiro

Alto contraste

O Nintendo Switch 2, o aguardado sucessor do popular console da Nintendo, pode estar chegando mais cedo do que o esperado. De acordo com informações divulgadas pelo site parceiro Games - O Vício, a nova versão do console poderá ser lançada já em 2024.

Descubra mais sobre o possível lançamento antecipado do Nintendo Switch 2 consultando a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício.

