Nintendo Switch 2 | Retrocompatibilidade pode prejudicar o novo console, diz analista
Novo console da Nintendo será lançado ainda em 2025
O Vício|Do R7
19/03/2025 - 13h47 (Atualizado em 19/03/2025 - 13h47 )

Nintendo Switch 2

A Nintendo aposta alto no lançamento do seu próximo console, o Nintendo Switch 2, no entanto de acordo com um novo relatório do analista Joost Van Dreunen, da Aldora, a retrocompatibilidade pode prejudicar o lançamento do novo console.

Para saber mais sobre as implicações da retrocompatibilidade no Nintendo Switch 2, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

