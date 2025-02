Nova Campanha de Delta Force está chegando Nova campanha de Delta Force chega dia 21 e se chama Black Hawk Down O post Nova Campanha de Delta Force está chegando apareceu primeiro... O Vício|Do R7 19/02/2025 - 16h46 (Atualizado em 19/02/2025 - 16h46 ) twitter

Delta Force

Saiu o trailer de lançamento da nova campanha de Delta Force, da TiMi Studio Group e da Team Jade. Delta Force: Black Hawk Down é uma campanha gratuita que chegará ao jogo no dia 21 de fevereiro e que você pode ver no vídeo abaixo:

