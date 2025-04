Nova pesquisa da Sony questiona jogadores sobre o Nintendo Switch 2 O Nintendo Switch 2 teve uma direct para chamar de sua no dia 02 de abril de 2025 e a nova plataforma da Nintendo ganhou muita atenção... O Vício|Do R7 06/04/2025 - 20h46 (Atualizado em 06/04/2025 - 20h46 ) twitter

O Nintendo Switch 2 teve uma direct para chamar de sua no dia 02 de abril de 2025 e a nova plataforma da Nintendo ganhou muita atenção. Agora, ao que parece, a Sony está bem atenta a isso, afinal, ela usou um questionário por email para perguntar sobre o Nintendo Switch 2 aos seus usuários.

Para saber mais sobre as perguntas feitas pela Sony e o que isso pode significar para o futuro do mercado de games, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

