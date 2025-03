Nova versão de GTA V se torna o jogo mais mal avaliado da série no Steam A Rockstar liberou GTA V Enhanced no Steam, uma versão atualizada do jogo que já possui 12 anos. O post Nova versão de GTA V se torna... O Vício|Do R7 07/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 07/03/2025 - 20h05 ) twitter

Trevor GTA V

A Rockstar liberou GTA V Enhanced no Steam, uma versão atualizada do jogo que já possui 12 anos. Porém, embora o jogo seja um grande sucesso de crítica e público, além de ser o maior sucesso de vendas de todos os tempos, esta versão atualizada para PC não foi bem recebida pelos jogadores, se tornando o título mais mal avaliado da série no Steam.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

