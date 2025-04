Novas versões de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom estarão incluídas no Nintendo Switch Online Atualizações estarão disponíveis para quem possuir os títulos em suas mídias digitais ou físicas O post Novas versões de Breath of... O Vício|Do R7 03/04/2025 - 11h06 (Atualizado em 03/04/2025 - 11h06 ) twitter

Breath of the Wild e Tears of the Kingdom

Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, jogos da franquia The Legend of Zelda, ganharão novas versões atualizadas que estarão inclusas na plataforma da Nintendo Switch Online.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

