Novidades de Final Fantasy XVI: Lançamento no PC no Dia da Estreia! O diretor de Final Fantasy XVI revelou que os próximos jogos devem chegar ao PC no dia de lançamento. Essa notícia animou os fãs...

O Vício|Do R7 20/08/2024 - 11h11 (Atualizado em 20/08/2024 - 11h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌