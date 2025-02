Novo jogo dos desenvolvedores de Celeste foi cancelado Em um post no blog oficial da Extremely OK Games, foi revelado que o novo jogo dos desenvolvedores de Celeste O post Novo jogo dos... O Vício|Do R7 22/01/2025 - 22h07 (Atualizado em 22/01/2025 - 22h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em um post no blog oficial da Extremely OK Games, foi revelado que o novo jogo dos desenvolvedores de Celeste, chamado Earthblade, foi cancelado. O título do post é "Final Earthblade Update", onde a equipe explica o motivo de tomarem essa decisão.

Saiba mais sobre essa decisão impactante e suas implicações no desenvolvimento de jogos consultando a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Horizon | MMO da franquia pode não ter sido cancelado

Pokémon Legends Z-A: Novos rumores trazem possíveis detalhes sobre o jogo

EA reconhece desempenho decepcionante de Dragon Age: The Veilguard