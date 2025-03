Onimusha: Way of the Sword tem duração revelada Narrativa não terá ligação com os jogos anteriores O post Onimusha: Way of the Sword tem duração revelada apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 29/03/2025 - 15h09 (Atualizado em 29/03/2025 - 15h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Onimusha da Capcom

Akihito Kadowaki, produtor de Onimusha: Way of The Sword, e Satoru Nihei, o diretor do jogo, revelaram novos detalhes do game, incluindo a sua duração.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Phantom Blade Zero | Estúdio busca manter desenvolvimento inspirado nos jogos dos anos 90

Split Fiction recebe menções no Guinness World Records

PlayStation 6? Netflix aposta em jogos na TV e não vê futuro nos consoles