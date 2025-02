Pacific Drive vendeu mais de um millhão de cópias pacific drive vendeu mais e um milhão de cópias O post Pacific Drive vendeu mais de um millhão de cópias apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 19/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 19/02/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Kepler Interactive e a Ironwood Studios anunciaram que as vendas de Pacific Drive ultrapassou a marca de um milhão de cópias vendidas. O jogo que foi desenvolvido por uma equipe com menos de 20 integrantes e foi lançado para PS5, PC e Steam irá completar um ano agora no dia 22/02/25.

Saiba mais sobre essa conquista e as novidades que estão por vir consultando a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Wildkeepers Rising chega no dia 31 de março

Marvel Rivals | Confira as skins que Tocha Humana e Coisa vão receber no game

Microsoft anuncia IA que pode gerar jogabilidade completa