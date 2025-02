Palworld revela roteiro para o futuro com crossplay, transferências de Pals e colaboração com Terraria Jogo receberá novidades importantes O post Palworld revela roteiro para o futuro com crossplay, transferências de Pals e colaboração... O Vício|Do R7 19/01/2025 - 13h26 (Atualizado em 19/01/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Palworld no PlayStation

A desenvolvedora de Palworld divulgou um roteiro ambicioso para o futuro do jogo no X (antigo Twitter), prometendo uma série de melhorias e novos conteúdos para os jogadores. Desde o início do acesso antecipado, a equipe tem trabalhado em atualizações constantes e planeja continuar esse ritmo até o lançamento oficial.

Não perca as novidades e detalhes sobre o futuro de Palworld, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Lançamento de Beyond Good & Evil 2 deve demorar, diz rumor

Diretor de The Witcher 3 revela motivo de abrir novo estúdio

Marvel SNAP é banido nos EUA junto do TikTok