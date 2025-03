Patapon 1+2 Replay é anunciado para Nintendo Switch Os jogos de Patapon estão chegando ao Nintendo Switch e você poderá marchar com novas melhorias O post Patapon 1+2 Replay é anunciado... O Vício|Do R7 27/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 27/03/2025 - 11h46 ) twitter

Os jogos de Patapon estão chegando ao Nintendo Switch e você poderá marchar com novas melhorias, tal como a seleção de dificuldade para aproveitar tudo que o jogo tem a oferecer. De acordo com o trailer exibido na Nintendo Direct, o game chegará ao Nintendo Switch no dia 11 de julho. Assista:

