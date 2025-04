Pausa em tarifa dos EUA deve permitir à Nintendo estocar milhões de unidades do Switch 2 Decisão do governo americano causou algumas incertezas quanto ao lançamento do console O post Pausa em tarifa dos EUA deve permitir... O Vício|Do R7 10/04/2025 - 17h07 (Atualizado em 10/04/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nintendo Switch 2 console

A redução temporária da tarifa dos Estados Unidos sobre produtos do Vietnã, de 46% para 10%, deve beneficiar diretamente a Nintendo, que fabrica cerca de um terço dos consoles Switch 2 naquele país. Segundo a Bloomberg, a empresa pretende aproveitar os próximos 90 dias para formar um grande estoque do console nos Estados Unidos antes do lançamento em junho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades sobre o Nintendo Switch 2!

Leia Mais em O Vício - Games:

The Last of Us | Naughty Dog anuncia edição completa para colecionadores

Ragnarok Online América Latina ganha data de lançamento

Palworld | CEO da Pocketpair nunca permitiria uma aquisição, afirma diretor de comunicações