Perfect Dark pode ser lançado para PS5 e Nintendo Switch 2 Continuando a iniciativa multiplataforma da Microsoft O post Perfect Dark pode ser lançado para PS5 e Nintendo Switch 2 apareceu primeiro... O Vício|Do R7 02/02/2025 - 13h06 (Atualizado em 02/02/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Perfect Dark de Xbox

Os rumores sobre a chegada de títulos first-party da Microsoft para o PS5 e Nintendo Switch 2 ganharam força nos últimos meses, com nomes como Fable, Starfield e Halo: The Master Chief Collection sendo apontados como possíveis lançamentos. Agora, parece que Perfect Dark, da The Initiative, pode ser o próximo da lista.

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades sobre Perfect Dark, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Ex-dev da Rockstar acredita que GTA VI já está jogável do início ao fim

Chefe da Xbox visita estúdio de Gears of War: E-Day

Red Dead Redemption 2 bate recorde de jogadores na Steam