Phantom Blade Zero se inspira em Souls para exploração e em Resident Evil para ambientação, diz diretor
O Vício|Do R7
18/04/2025 - 22h05 (Atualizado em 18/04/2025 - 22h05 )

Phantom Blade Zero

O diretor Soulframe Liang revelou novas influências por trás de Phantom Blade Zero, título em desenvolvimento para PC e PlayStation 5, e destacou que, embora o combate seja inspirado em Devil May Cry 5, a exploração e a ambientação do jogo bebem de outras fontes consagradas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades sobre Phantom Blade Zero!

