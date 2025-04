PlayStation anuncia aumento de preço do PlayStation 5 na Europa, Austrália e Nova Zelândia Com a inflação, mudanças econômicas e as taxas do governo americano, a PlayStation anunciou que tomou a decisão de aumentar o preço... O Vício|Do R7 13/04/2025 - 21h05 (Atualizado em 13/04/2025 - 21h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

DualSense

Com a inflação, mudanças econômicas e as taxas do governo americano, a PlayStation anunciou que tomou a decisão de aumentar o preço do PlayStation 5 na Europa, Oriente Médio, África, Austrália e Nova Zelândia. Ou seja, por enquanto, a América Latina mantém o preço normal.

Para mais detalhes sobre os novos preços e as mudanças, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Pokémon Legends: Z-A – Surge possível imagem do Mega Feraligatr

Novo jogo da Bungie, Marathon, mira fãs de PvP e não substituirá Destiny 2

Nintendo pode aumentar os preços por causa dos exclusivos, afirma ex-chefe da PlayStation