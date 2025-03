PlayStation anuncia novo estúdio, Dark Outlaw Games, liderado por ex-desenvolvedor de Call of Duty Apesar do anúncio, não foram revelados muitos detalhes O post PlayStation anuncia novo estúdio, Dark Outlaw Games, liderado por ex-...

O Vício|Do R7 17/03/2025 - 16h45 (Atualizado em 17/03/2025 - 16h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share