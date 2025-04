PlayStation Plus sofrerá aumento de preço este mês Os aumentos para novos e atuais assinantes são diferentes; Confira os detalhes O post PlayStation Plus sofrerá aumento de preço este... O Vício|Do R7 09/04/2025 - 14h46 (Atualizado em 09/04/2025 - 14h46 ) twitter

Hogwarts Legacy de Switch

A partir deste mês, vai ficar mais caro assinar os planos do PlayStation Plus. O serviço está recebendo um aumento de preço considerável em todas as suas categorias.

Para mais detalhes sobre os novos preços e categorias, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

