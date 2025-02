Pokémon GO Tour: Unova – Global | Evento será realizado em Fortaleza GO Tour: Unova - Global será realizado nos dias 1º e 2 de março O post Pokémon GO Tour: Unova – Global | Evento será realizado em Fortaleza... O Vício|Do R7 27/01/2025 - 15h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pokémon GO Tour

A capital cearense receberá um evento presencial de Pokémon GO nos dias 1º e 2 de março, com a chegada à Fortaleza do GO Tour: Unova - Global, evento anual dedicado a celebrar as regiões originais da série Pokémon.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Mushoku Tensei, Sword Art Online e mais animes isekai ganham crossover em jogo

Hogwarts Legacy terá suporte a mods oficialmente no PC

Bleach: Rebirth of Souls ganha trailer focado em Shuhei Hisagi