Pokémon TCG Pocket: Como funcionam as batalhas ranqueadas? A partir do dia 27 de março de 2025, as batalhas ranqueadas chegam ao Pokémon TCG Pocket. O Vício|Do R7 26/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 26/03/2025 - 09h46 )

A partir do dia 27 de março de 2025, as batalhas ranqueadas chegam ao Pokémon TCG Pocket. Nas batalhas ranqueadas, temos um sistema que vai do Rank Iniciante para o Rank Master Bola. Você pode subir de Rank baseado nos pontos que você ganha quando vence as suas batalhas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

