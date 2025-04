Pokémon TCG Pocket: Melhores cartas do tipo Dragão O jogo Pokémon TCG Pocket se tornou um grande sucesso ao redor do mundo, ganhando diversas coleções desde que foi lançado. O post Pokémon... O Vício|Do R7 01/04/2025 - 19h07 (Atualizado em 01/04/2025 - 19h07 ) twitter

O jogo Pokémon TCG Pocket se tornou um grande sucesso ao redor do mundo, ganhando diversas coleções desde que foi lançado. Entretanto, enquanto alguns tipos já receberam diversas cartas, o tipo Dragão ainda é pouco representado. O tipo é bastante poderoso e tem Pokémon incríveis como Rayquaza, Dragapult, Salamence e Dragonite. Mas em Pokémon TCG Pocket, as suas opções não são tão variadas.

Para descobrir quais são as melhores cartas do tipo Dragão e como elas podem impactar seu jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

