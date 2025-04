Presidente da Nintendo diz que quer sorrisos e não apenas games A Nintendo é conhecida por criar jogos voltados para a família, prezando pela diversão, gerando verdadeiros ícones O post Presidente... O Vício|Do R7 08/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 08/04/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Nintendo é conhecida por criar jogos voltados para a família, prezando pela diversão, gerando verdadeiros ícones como Pokémon, Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong e muito mais. Agora, em conversa com o GameSpot, o presidente da Nintendo of America, Doug Bowser, fala qual o verdadeiro desejo da empresa:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e descubra mais sobre a visão da Nintendo!

Leia Mais em O Vício - Games:

Nintendo Switch 2 | Analistas defendem preços do novo console da Nintendo

Nintendo diz que novo Donkey Kong e Mario Kart vão redefinir seus gêneros

Estoque do Nintendo Switch 2 já está nos Estados Unidos