Prince of Persia: The Lost Crown está disponível para dispositivos móveis Jogo chegou para iOS e Android hoje (14/04) O post Prince of Persia: The Lost Crown está disponível para dispositivos móveis apareceu... O Vício|Do R7 14/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 14/04/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prince of Persia: The Lost Crown

A Ubisoft anunciou há pouco que o jogo Prince of Persia: The Lost Crown já está disponível para dispositivos móveis com sistema iOS e Android.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e descubra todas as novidades sobre essa emocionante adaptação!

Leia Mais em O Vício - Games:

Star Wars: Zero Company, novo game de estratégia da Respawn, é anunciado oficialmente

Cyberpunk 2077 pode ter desempenho superior no Switch 2, em comparação ao Steam Deck

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 ganha trailer focado em Hinatsuru, Makio e Suma