Remake de Final Fantasy VIII exigiria reformulação do sistema de batalha, afirma produtor

Final Fantasy VIII Final Fantasy VIII (O Vício - Games)

O icônico jogo de RPG, Final Fantasy VIII, poderia estar recebendo um remake em breve. Segundo o produtor, uma possível remasterização exigiria uma reformulação completa do sistema de batalha original.

Descubra mais sobre as possíveis mudanças no sistema de batalha de Final Fantasy VIII consultando a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício.

Final Fantasy VIII | Possível remake precisaria reformular sistema de batalha, diz produtor

