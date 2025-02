Resident Evil 2 arrecadou apenas US$ 100 mil no iOS Desempenho decepcionante O post Resident Evil 2 arrecadou apenas US$ 100 mil no iOS apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 22/01/2025 - 12h07 (Atualizado em 22/01/2025 - 12h07 ) twitter

Resident Evil 2 Remake

O lançamento de Resident Evil 2 no iOS parece não ter gerado muitas vendas para a Capcom, com o jogo arrecadando apenas US$ 100 mil em vendas nos aparelhos móveis com o sistema operacional da Apple.

