Revelados novos detalhes de Lost Soul Aside Durante a State of Play, tivemos a chance de ver o trailer de Last Soul Aside, agora, mais detalhes foram revelados sobre o jogo. O... O Vício|Do R7 13/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 13/02/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante a State of Play, tivemos a chance de ver o trailer de Last Soul Aside, agora, mais detalhes foram revelados sobre o jogo. Confira abaixo:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games para mais informações sobre este emocionante jogo!

Leia Mais em O Vício - Games:

PlayStation fará mais jogos para família como Astro Bot

Sony explica planos para Kadowaka após aquisição

Sony espera grande impulso em lucros com GTA VI, Death Stranding 2 e mais