Review | Sid Meier’s Civilization VII Vale a pena? O post Review | Sid Meier’s Civilization VII apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 13/02/2025 - 11h46 (Atualizado em 13/02/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma das franquias que mais joguei ao longo de minha vida foi exatamente Civilization. A verdade é que eu tenho fraco por jogos de estratégia, penso que eles me ajudam a saciar o meu espírito competitivo e colocar minha cabeça para pensar. Dito isto, eu estava bem entusiasmado pela chegada deste game, afinal, Civilization VI já é bem interessante.

Para uma análise completa e detalhes sobre as novidades do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Elden Ring: Nightreign pode ganhar modo cooperativo de 2 jogadores após o lançamento

Resident Evil 9 | Atrasos em produção ganham força após falta de atualizações na State of Play

Super Mario Bros. Wonder 2 está em desenvolvimento para Nintendo Switch 2, diz rumor