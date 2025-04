Riot Games altera nomes de habilidades de Gragas em League of Legends por classificação etária Veja o que mudou O post Riot Games altera nomes de habilidades de Gragas em League of Legends por classificação etária apareceu primeiro... O Vício|Do R7 20/04/2025 - 17h06 (Atualizado em 20/04/2025 - 17h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Riot Games, desenvolvedora do popular jogo on-line League of Legends, anunciou recentes mudanças nos nomes de algumas habilidades do campeão Gragas. As alterações visam adequar o jogo a classificações etárias em diversas regiões pelo mundo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Fortnite | Com Darth Jar Jar, evento de Star Wars ganha trailer e detalhes

Figuras Amiibo ficarão mais caras com chegada do Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2: Paul Rudd estrela novo vídeo promocional