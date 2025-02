Roteirista de Fallout: New Vegas, John Gonzales retorna à Obsidian como diretor criativo Desenvolvedor trabalhou recentemente em Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West O post Roteirista de Fallout: New Vegas, John Gonzales...

O Vício|Do R7 31/01/2025 - 20h27 (Atualizado em 31/01/2025 - 20h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share