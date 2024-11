Saiba quais são as melhorias de Final Fantasy VII Rebirth para PS5 Pro Saiba quais são as melhorias de Final Fantasy VII Rebirth para PS5 Pro O Vício|Do R7 07/11/2024 - 17h10 (Atualizado em 07/11/2024 - 17h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Final Fantasy VII Rebirth

Com a chegada do PlayStation 5 Pro, o game Final Fantasy VII Rebirth ganhou uma série de melhorias que garantem uma melhor experiência para o jogador. As adições vieram através da versão 1.050, que traz o seguinte:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

PlayStation lança Coleção Chroma e DualSense do Fortnite

River City Saga: Three Kingdoms Next já está disponível

Astro Bot ganha nova atualização; PS Plus Deluxe disponibiliza jogos clássicos para conhecer a origem dos Bots