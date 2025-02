Shift Up exalta suporte a Stellar Blade e confia em melhor desempenho no PC Em reunião para investidores, a Shift Up apontou que, apesar de Stellar Blade ser um single-player focado em narrativa, estão "atualizando... O Vício|Do R7 10/02/2025 - 22h06 (Atualizado em 10/02/2025 - 22h06 ) twitter

Stellar Blade no PC

Em reunião para investidores, a Shift Up apontou que, apesar de Stellar Blade ser um single-player focado em narrativa, estão "atualizando continuamente" com novos conteúdos, no estilo de um título serviço.

Para mais detalhes sobre as expectativas da Shift Up e o futuro de Stellar Blade, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

