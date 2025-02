Shuhei Yoshida diz que Nintendo Switch 2 surpreendeu por não trazer surpresas De acordo com o ex-executivo da PlayStation, Shuhei Yoshida, a revelação do Nintendo Switch 2 surpreendeu pela falta de surpresas durante... O Vício|Do R7 04/02/2025 - 10h06 (Atualizado em 04/02/2025 - 10h06 ) twitter

Switch 2

De acordo com o ex-executivo da PlayStation, Shuhei Yoshida, a revelação do Nintendo Switch 2 surpreendeu pela falta de surpresas durante o anúncio:

Para saber mais sobre as impressões de Shuhei Yoshida e o que isso significa para o futuro do Nintendo Switch 2, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

