Alto contraste

A+

A-

Surpresas de Sifu Surpresas de Sifu (O Vício - Games)

O jogo Sifu, lançado há dois anos, pode trazer algumas surpresas para os fãs. De acordo com informações do site Games - O Vício, o game pode receber atualizações e novidades em comemoração ao seu segundo aniversário. Saiba mais sobre as possíveis surpresas que estão por vir consultando a matéria completa no site do Games - O Vício.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.