Silent Hill 2 | Diretor criativo do remake queria trazer de volta memórias do original sem copiá-lo Intenção nunca foi fazer um remake literal O post Silent Hill 2 | Diretor criativo do remake queria trazer de volta memórias do original... O Vício|Do R7 18/03/2025 - 13h47 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O diretor criativo do remake de Silent Hill 2, Mateusz Lenart, revelou durante um painel na Game Developer's Conference que o estúdio queria trazer de volta as memórias do jogo original sem copiá-lo completamente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e descubra mais detalhes sobre essa nova abordagem do clássico!

Leia Mais em O Vício - Games:

CEO da Saber Interactive afirma que franquia Saints Row não era financeiramente viável

Metro 4 terá uma história “ainda mais sombria”, afirma estúdio

Desenvolvedores de Palworld ficaram “chocados” com o processo de violação de patente da Nintendo