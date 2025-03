Snake?! Hideo Kojima diz como escalou Luca Marinelli em Death Stranding 2 Kojima contou como conheceu o trabalho do ator O post Snake?! Hideo Kojima diz como escalou Luca Marinelli em Death Stranding 2 apareceu... O Vício|Do R7 11/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 11/03/2025 - 13h06 ) twitter

Hideo Kojima, renomado criador de jogos, compartilhou detalhes sobre o processo de escalação de Luca Marinelli para o papel de Neil em Death Stranding 2. Em uma publicação no X (antigo Twitter), Kojima revelou que se encantou com a atuação de Marinelli nos filmes Martin Eden e Me Chamam Jeeg Robot.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e descubra todos os detalhes sobre essa emocionante escolha!

