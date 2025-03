Square Enix anuncia desconto para FANTASIAN Neo Dimension em várias plataformas A Square Enix anunciou que o jogo FANTASIAN Neo Dimension, criado por Hironobu Sakaguchi, está com 25% de desconto O post Square Enix... O Vício|Do R7 18/03/2025 - 14h46 (Atualizado em 18/03/2025 - 14h46 ) twitter

Demo de Fantasian Neo Dimension está disponível

A Square Enix anunciou que o jogo FANTASIAN Neo Dimension, criado por Hironobu Sakaguchi, está com 25% de desconto em diversas plataformas, sendo o menor valor do game até o momento. Esta promoção faz parte da Semana do Consumidor e pode ser sua chance de jogar o game.

