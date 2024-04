Alto contraste

A Square Enix, uma das maiores empresas de jogos do mundo, está buscando mais qualidade e menos quantidade em seus lançamentos. A empresa anunciou que pretende focar em desenvolver jogos com maior cuidado e atenção aos detalhes, visando entregar experiências ainda mais incríveis para os jogadores. Saiba mais sobre essa estratégia no site Games - O Vício.

