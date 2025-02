Steam Deck vendeu 4 milhões de unidades, diz site Portátil chegou ao mercado há três anos O post Steam Deck vendeu 4 milhões de unidades, diz site apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 25/02/2025 - 22h06 (Atualizado em 25/02/2025 - 22h06 ) twitter

Unidades do Steam Deck

De acordo com relatório The Verge, auxiliado pela empresa de pesquisa de mercado IDC, a Valve comercializou entre 3,7 e 4 milhões de unidades do Steam Deck desde seu lançamento há três anos.

Para mais detalhes sobre o sucesso do Steam Deck e suas especificações, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

