Street Fighter 6 | Capcom anuncia data de lançamento de Elena

Elena de Street Fighter

Acaba de ser anunciado pela Capcom que Elena será disponibilizada para download em Street Fighter 6 no dia 5 de junho, juntamente com a versão do jogo para Nintendo Switch 2 e da Years 1-2 Fighters Edition.

