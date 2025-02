Super Mario Bros. Wonder 2 está em desenvolvimento para Nintendo Switch 2, diz rumor Sequência já estaria em desenvolvimento ativo para o console O post Super Mario Bros. Wonder 2 está em desenvolvimento para Nintendo... O Vício|Do R7 13/02/2025 - 11h26 (Atualizado em 13/02/2025 - 11h26 ) twitter

Super Mario Bros. Wonder 2 Nintendo Switch 2

Depois do sucesso comercial do primeiro jogo para as propriedades da Nintendo, Super Mario Bros. Wonder 2 pode ser lançado no Switch 2, diz rumor.

Para mais detalhes sobre essa nova aventura do Mario, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

