Suposto remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion chegará neste mês, diz rumor Anúncio oficial pode acontecer em breve O post Suposto remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion chegará neste mês, diz rumor apareceu... O Vício|Do R7 06/04/2025 - 09h45 (Atualizado em 06/04/2025 - 09h45 )

Remake do Oblivion

De acordo com relatório do Insider-Gaming, a Bethesda Game Studios realizou uma atualização na página oficial de The Elder Scrolls IV: Oblivion, removendo todos os trailers relacionados ao jogo.

Para mais detalhes sobre este emocionante rumor, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

