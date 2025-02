Synduality Echo of Ada ganha capa na Famitsu O game Synduality Echo of Ada é a capa da maior revista de games do Japão neste mês O post Synduality Echo of Ada ganha capa na Famitsu... O Vício|Do R7 20/01/2025 - 09h26 (Atualizado em 20/01/2025 - 09h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O game Synduality Echo of Ada é a capa da maior revista de games do Japão neste mês, a Famitsu. Na imagem abaixo, temos a protagonista do jogo acompanhada de sua máquina de combate. Confira:

Para mais detalhes sobre este lançamento emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Classificação sugere que Resident Evil está chegando para PS5 e Xbox Series

Palworld comemora 1 ano com ilustração especial

Bend Studio e Bluepoint descobriram cancelamento de seus jogos pela imprensa