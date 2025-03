Temporada 3 de Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone chega com novos mapas e armas Apresentando diversas novidades O post Temporada 3 de Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone chega com novos mapas e armas apareceu primeiro... O Vício|Do R7 27/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 27/03/2025 - 18h07 ) twitter

A Temporada 3 de Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone chega no dia 2 de abril, trazendo cinco mapas multiplayer, um novo mapa para o modo Zumbis, novas armas e o retorno de Verdansk em Call of Duty: Warzone.

