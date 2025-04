The Division 2 | Novo DLC tem janela de lançamento revelada Battle for Brooklyn está chegando O post The Division 2 | Novo DLC tem janela de lançamento revelada apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 18/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 18/04/2025 - 15h06 ) twitter

The Division 2: Battle for Brooklyn

O novo DLC do jogo The Division 2 deve chegar em breve, e uma janela de lançamento foi revelada com exclusividade pelo Insider Gaming.

Para mais detalhes sobre o lançamento e o que esperar, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

