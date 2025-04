The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster já está disponível Versão remasterizada chega quase 20 anos após o lançamento do jogo original O post The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster já está... O Vício|Do R7 22/04/2025 - 12h52 (Atualizado em 22/04/2025 - 12h52 ) twitter

Oblivion Remaster

A Bethesda Softworks acaba de anunciar de surpresa o lançamento do jogo The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster, já disponível para Xbox Series X|S, Xbox Game Pass Ultimate e PC (via Steam).

